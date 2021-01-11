Найроби, , 09:55 — REGNUM В Кении выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом 11 января передает Citizen TV со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

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В ежедневном отчете о ситуации с распространением коронавируса в Кении он сообщил, что за минувшие сутки в стране было проведено 3766 тестов.

Напомним, что днем ранее в Кении выявили 230 случаев заражения коронавирусом.

Общее число случаев заражения в восточноафриканской стране достигло 98 271 случаев, в то время как общее число проведенных тестов достигло 1 092 144.