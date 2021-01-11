Соликамск, Пермский край, , 09:52 — REGNUM В Соликамске Пермского края главный бухгалтер дома-интерната для престарелых и инвалидов признана виновной в крупной мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным следствия, женщина с 2013 года работала в бухгалтерии соцучреждения. Осенью 2016 года главбух получила на временное хранение документы, банковскую карту и пин-код от нее, принадлежащие одному из будущих сотрудников, до его трудоустройства.

Женщина составила фиктивный договор на оказание услуг по организации мероприятий дому-интернату. Исполнителем якобы являлся граждан, чья банковская карта находилась в кабинете главбуха на временном хранении. Договор был согласован с директором и юристом, пребывающими в неведении о преступном замысле.

Бухгалтер оформила заявку на выплату зарплаты за оказанные услуги. После перевода денег женщина посредством банкомата получила деньги, используя карту будущего сотрудника интерната.

С октября 2016 года по ноябрь 2017 года было составлено шесть фиктивных договоров. Ущерб, нанесённый работодателю, оценивается в 650 тыс. рублей.

В суде женщина признала вину в инкриминируемом преступлении и часть похищенных денег вернула. Суд приговорил пермячку к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, женщина должна возместить оставшуюся часть материального ущерба.