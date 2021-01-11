Воронеж, , 09:48 — REGNUM Зима вернётся в Воронеж после затяжной оттепели — с началом рабочей недели 11 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Утром 11 января, в первый рабочий день 2021 года, температура воздуха опустилась до — 5 градусов, осадков не ожидается. В ночь на 12 января похолодает до — 8 градусов.

В ночь на Старый новый год, с 13 на 14 января, будет ещё холоднее — синоптики прогнозируют до 11 градусов мороза. Морозной будет вся рабочая неделя — днём 13,14 и 15 января ожидается до семи градусов мороза. При этом снег прогнозируется лишь 14 января.