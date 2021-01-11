Саратов, , 09:50 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 11 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 189 человек, за сутки заразился еще 251 житель. Накануне заболели 253 саратовца. Всего выздоровели с начала наблюдения 32 705 человек, за сутки — 173 пациента. Скончались 442 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число заболевших за минувший день зарегистрировано среди лиц в возрасте старше 60 лет — 95 человек, от 50 до 59 лет — 49 пациентов, 20 — несовершеннолетние. Сутками ранее среди детей вирус выявили у 11 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 977,6 тыс. исследований, за сутки — свыше 5 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в 2020 году доходы и расходы бюджета возросли еще на 424,8 млн рублей за счет поступления федеральных средств. Большая часть из них будет направлена на выплату врачам и борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе на приобретение лекарств, для получения препаратов пациентам, получающим помощь от COVID-19 в амбулаторных условиях.

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