Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM Ростовский зоопарк получил спиленные ели, сосны и пихты, которые не удалось реализовать на ёлочных базарах. В канун Нового года в областном центре было открыто около 30 точек продаж. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Коммунальные службы районов Ростова-на-Дону обнаружили в первые дни 2021 года несколько небольших свалочных очагов ёлочной продукции, откуда она была доставлена в Ростовский зоопарк», — отметил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Ряд предпринимателей передали хвойные деревья, пригодные для посадки и дальнейшего выращивания, городу. Ели, сосны и пихты высадят весной в районе стадиона «СКА» и других местах, требующих озеленения.

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