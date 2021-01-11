Ухань, Китай, , 09:40 — REGNUM «Нулевой пациент» новой вспышки COVID-19 в провинции Хэбэй заразился до 15 декабря 2020 года, сообщило 10 января агентство Синьхуа.

Заключение основано на предварительных результатах эпидемиологического расследования, сообщил представитель провинциального центра по профилактике и контролю за эпидемии Ши Цзянь.

Проведя секвенирование генов на положительных образцах, центр обнаружил, что штамм вируса родом из Европы, но отличается от вариантов, недавно обнаруженных в Великобритании или Южной Африке, сказал Ши, добавив, что работа по отслеживанию «нулевого пациента» все еще продолжается.