посёлок Яйва, , 09:37 — REGNUM В поселке Яйва Александровского района Пермского края дети не вышли после новогодних каникул в школы. Также 11 января отменили занятия и в детских садах. Причиной стал медведь-шатун, сообщают СМИ.

По данным портала 59.ru, следы зверя на окраине посёлка заметили 10 января. По одной из версий, вывезти животное из состояния спячки могли лесорубы, по другой — голод.

В настоящее время охотоведы готовят приказ на отстрел медведя. Инспекторы государственного охотничьего надзора и полицейские организовали круглосуточное дежурство. 10 января зверя пытались отогнать в лес выстрелами.