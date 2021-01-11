Красноярск, , 09:36 — REGNUM С красноярских дорог за новогодние выходные вывезли 4,5 тыс. КамАЗов снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в мэрии Красноярска.

За указанный период с городских дорог убрали 35 тыс. 698 куб. м снега. На работу техники влияла погода — в морозы на улицы выходило меньше снегопогрузчиков.

11 января на дорогах Красноярска образовались пробки. По данным властей, в первую очередь это связано с ростом числа автомобилей. Также осложнил обстановку утренний снегопад.

В настоящее время уборка города проходит в штатном режиме. В среднем в течение суток задействовано более 100 единиц техники. Основной объем работ выполняется в ночное время.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия снегопада также устраняют в городе Омске.

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