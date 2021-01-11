Москва, , 09:35 — REGNUM В 2021 году в Москве планируется открыть 11 новых станций метрополитена. Об этом 11 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Тоннель метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Все новые станции подземки будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Сейчас на ней уже работают 11 станций, к концу года их количество достигнет 21. Всего на БКЛ запланирована 31 станция. Замкнуть кольцо собираются в 2022 году.

В течение 12 месяцев метростроители завершат работы и откроют станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино» БКЛ.

На других ветках подземки открытия новых станций в 2021 году не планируется.