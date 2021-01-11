Мыски, Кемеровская область, , 09:33 — REGNUM Власти кемеровских Мысков проверяют информацию о том, что в квартирах из кранов вместе с водой вытекают черви. Ранее сообщения об этом появились в социальных сетях и местных СМИ.

В администрации Мысков изданию «Сибдепо» сообщили, что официально за праздничные дни никто из жителей о червях в воде не сообщал, но информацию из соцсетей проверяют.

«Жалоб не поступало. В соцсетях есть сообщение от одного человека с указанием двух разных адресов, сейчас проверяется, в чём там дело. Возможно, есть какая-то проблема во внутридомовых сетях либо в эксплуатации водоснабжения в самой квартире», — отметили в мэрии.

Власти уверяют, что перед Новым годом Роспотребнадзор проводил лабораторные исследования и водопроводная вода на тот момент соответствовала санитарным правилам и нормам.