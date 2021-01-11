Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге в первый рабочий день 2021 года будет холодно и немного снежно. Об этом 11 января сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист отметил, что минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы.

Университетская набережная Дарья Драй © ИА REGNUM

«Минимальная температура воздуха опустилась до минус 14,4 градуса», — отметил Леус.

По его словам, погодную ситуацию в Северной столице будет определять влияние передней части циклонического вихря. Медленно приближаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег.

Температура воздуха −10… −12 градусов, по Ленинградской области −9… −14 градусов, на востоке области до — 20 градусов. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

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