Москва, , 09:31 — REGNUM В 2021 году большинство жителей России дают себе обещание больше учиться (29%), изменить личную жизнь (27%), заняться спортом и чаще общаться с близкими (по 27%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Уделять больше времени хобби и увлечениям в 2021 году планируют 22% опрошенных. Сменить место жительства и выучить иностранный язык хотят по 20%. Поменять систему питания намерены 18%.

Ремонтом планируют заняться 17% граждан. Дают обещание отказаться от вредных привычек 15%. Поменять круг друзей желают 10%. Ничего не намерены менять в наступившем году 6% опрошенных.

Опрос проведен 26—28 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самое главное, чего ждут жители России от работы в 2021 году, — повышение зарплаты (59%).

Подробности: Жители России рассказали об ожиданиях от работы в 2021 году