Краснодар, , 09:31 — REGNUM Последствия мощного снегопада, обрушившегося на Краснодар 9 января, ликвидируют коммунальные службы, сообщили в пресс-службе администрации города 10 января.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, улицы города от снега расчищают37 единиц спецтехники. На данный момент основные магистрали расчищены, продолжается расчистка тротуаров, остановочных комплексов, скверы и бульвары, задействовано 40 единиц спецтехники и около 600 человек.

Жителям рекомендуют, по возможности, не выезжать на личных автомобилях, использовать для поездок общественный транспорт, а при использовании личных машин быть внимательными.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, Краснодара после 15-градусного тепла накрыли снегопады. Из-за непогоды было откорректировано расписание аэропорта «Краснодар», снег стал причиной обрушения воздухоопорного купола спорткомплекса «Екатеринодар».

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