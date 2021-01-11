Казань, , 09:37 — REGNUM Во время прошедших новогодних каникул в Татарии работало 319 детских лагерей, в том числе 30 загородных и 289 пришкольных. Всего в них смогли отдохнуть порядка 5 тыс. ребят. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

Сотрудники надзорного ведомства провели рейды для проверки соблюдения мер профилактики новой коронавирусной инфекции в лагерях. Всего было обследовано 18 загородных лагерей (или 60%), нарушения выявлены в одном лагере.

ИА REGNUM ранее сообщало, В Татарии зимние каникулы начались с 28 декабря 2020 года и продлились до 10 января 2021 года. Прошедшая смена пришкольных лагерей в первую очередь охватила детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Читайте также: Пришкольные лагеря Казани заработают в новогодние каникулы