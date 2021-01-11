Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Ульяновской области до 28 января продлены ограничительные меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, документ подписал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Речь идёт о сохранении перчаточно-масочного режима для посетителей магазинов и торговых центров, запрещено проведение массовых мероприятий и корпоративов на предприятиях общественного питания, деятельность ночных заведений ограничена до 22:00 часов.

Жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. Все события в общественных пространствах организованы до 22:00 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области во время новогодних каникул был усилен контроль за работой объектов торговли, организаций по оказанию услуг и общественного транспорта в части использования санитайзеров, проведения дезинфекции и соблюдения перчаточно-масочного режима.

Отметим, в середине декабря 2020 года говоря об основных нарушениях в работе хозяйствующих субъектов, региональные власти выделили работу персонала без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), отсутствие дезинфицирующих средств и устройств для обеззараживания воздуха, непроведение ежедневных влажных уборок, дезинфекции и проветривания, отсутствие «входного фильтра».