Ростов-на-Дону, , 09:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону скончался хирург Валерий Крат, находившийся в моногоспитале на лечении от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

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«Мы потеряли не только надежного и уважаемого коллегу, но и любимого, очень остроумного и очень сильного человека, который в этот по-настоящему бедственный период, несмотря на очевидные для него риски, не оставил свое рабочее место, продолжая принимать по несколько десятков пациентов в день», — отметил главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

Валерий Крат трудился в Кагальницкой ЦРБ и Ростовском онкоинституте. Десять лет врач работал в консультативной поликлинике областной клинической больницы сразу на двух должностях: абдоминального хирурга и хирурга-онколога.

Прощение с Валерием Кратом состоится около кардиохирургического центра больницы 11 января.