Иваново, , 09:19 — REGNUM Школы Ивановской области возвращаются к работе в очном формате с 11 января, после окончания зимних каникул, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующий указ губернатор Станислав Воскресенский подписал 9 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Основания для продления каникул в настоящий момент отсутствуют. С понедельника, с 11 января, все школьники всех возрастов и всех классов приступают к обучению в очном режиме. Все школы приступают к работе в противоэпидемическом режиме, с учетом всех требований регламентов и санитарных правил», — прокомментировал руководитель регионального Роспотребнадзора Павел Колесник.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся 9−11 классов всех школ Ивановской области находились на дистанционном обучении с 16 ноября.