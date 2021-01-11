Пекин, , 09:18 — REGNUM Более 9 млн тонн вакцин от COVID-19 было сделано в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Начиная с 15 декабря Китай официально запустил программу вакцинации COVID-19 на зимне-весенний период в рамках кампании по обеспечению безопасности работников, связанных с продукцией холодовой цепи, сотрудников таможни, медицинских работников и прочих людей из зоны риска.

С тех пор более 7,5 млн доз вакцин было распространено по ключевым группам, отметил заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжен Исинь. По словам Цзэна, 1,6 млн доз достались людям с особо высоким риском заражения, а всего в Китае было привито более 9 млн человек.