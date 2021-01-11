Биробиджан, , 09:18 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки от COVID-19 скончались ещё три человека. Всего в регионе зафиксировано 78 летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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За последние 24 часа в ЕАО заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 25 человек. За весь период пандемии в области выявили 3908 носителей SARS-CoV-2. Ещё 27 пациентов были выписаны с выздоровлением. Всего смогли справиться с болезнью 3181 человек.

В госпиталях проходят лечение от COVID-19 42 пациента. В стационарах занято 19,4% ковидных коек. К аппаратам ИВЛ подключены два взрослых пациента. Ещё 607 человек лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число выявленных носителей коронавируса с начала 2021 года увеличилось почти на тысячу. Ежесуточный прирост стабильно составляет порядка 70 новых случаев заражения SARS-CoV-2.