Владикавказ, , 09:18 — REGNUM В Северной Осетии сотрудница вуза организовала преступную группу с целью хищения бюджетных денежных средств. Мошенники похитили 9 млн рублей, сообщили 11 января в региональном управлении МВД.

Как стало известно в ходе расследования преступления, 39-летняя сотрудница одного из вузов РСО-Алании привлекла четверых знакомых к осуществлению своей преступной схемы по отмыванию наличных денежных средств.

«Обвиняемые открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги, оформляли договора по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк»,— говорится в сообщении полицейского ведомства.

После того как деньги поступали на счета фиктивных фирм, их снимали и делили между собой участники преступной схемы.

Преступление было раскрыто сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Северной Осетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.