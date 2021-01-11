Москва, , 09:14 — REGNUM Вечером 11 января в Москве ожидается похолодание, сообщает центр «Фобос».

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженной холодной фронтальной системой, которая принесет усиление морозов, и температурный фон окажется на четыре-пять градусов ниже положенной январской нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом. По их информации, придут морозы до 11 градусов ниже нуля, в Московской области — до 13 градусов. При этом в вечернее время произойдёт похолодание. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.