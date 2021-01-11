Лаганский район, , 09:12 — REGNUM В Республике Калмыкия образовательный процесс продолжится в штатном режиме. Об этом сообщает администрация Лаганского района.

«Всё в штатном режиме. 11 января стартует второе полугодие учебного процесса. Школьники Лаганского района, как и всей республики, выходят с каникул в штатном режиме. Дежурные группы дошкольных учреждений также начнут приём воспитанников», — уточнили власти.

При этом жителям республики напоминают о санитарных нормах и правилах — ношении лицевых масок и соблюдении социальной дистанции.