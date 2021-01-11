Джакарта, , 09:12 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии получил предложения о помощи от Сингапура и США в поисках частей разбившегося самолета Sriwijaya SJ 182, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение Boeing 737−500 в Индонезии — все новости»

"Сингапурское бюро расследований по безопасности на транспорте поможет в поисках бортового самописца», — заявил Нуркахио Утомо из Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии.

Известно, что национальный совет по безопасности на транспорте США назначил независимого следователя для оказания помощи в расследовании авиакатастрофы в Индонезии.

Прибытие на место происшествия иностранных специалистов осложняется введенными из-за коронавируса в стране ограничениями. Правительство Индонезии ввело запрет на въезд в страну иностранных граждан до 14 января 2021 года.

Тем временем США направили трех следователей к месту крушения лайнера Sriwijaya Air SJ 182. Два специалиста также были отправлены на предприятие AirNav Indonesia для сбора и изучения полетных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, в вооруженных силах Индонезии заявили об использовании дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV) для поиска чёрного ящика разбившегося самолета Boeing 737−500.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные в Индонезии используют подводные аппараты для поиска самописцев

Читайте развитие сюжета: Обнаружены обломки турбины разбившегося в Индонезии Boeing 737-500