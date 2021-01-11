Париж, , 09:13 — REGNUM Более 50 000 доз вакцины от вируса SARS-CoV-2, разработанной компанией Moderna, прибудут во Францию 11 декабря и будут использованы в трех регионах страны до конца недели. Об этом, как передает Le Figaro, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Вакцина Moderna станет второй во Франции после вакцины Pfizer и BioNTech и будет на первоначальном этапе использована в регионах Гранд-Эст, Овернь-Рон-Альп и Прованс-Альпы-Лазурный берег.

В своем коммюнике министр здравоохранения уточнил, что «поставка вакцины в этот понедельник будет включать 5160 упаковок по 10 доз вдобавок к ежедневным поставкам вакцины Pfizer».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января во Франции Верховный комитет по здравоохранению одобрил использование вакцины от COVID-19 американской компании Moderna.

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