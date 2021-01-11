Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону в первый рабочий день 2021 года образовались автомобильные заторы. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробки в настоящее время достигли девяти баллов.

Наиболее сложная ситуация складывается на улицах Таганрогской, Вавилова, Немировича-Данченко, 56-й Армии, проспекте Нагибина.

На ряде улиц произошли дорожно-транспортные происшествия, которые могли вызвать затруднения движения автомобилей. Большинство горожан связывают нынешнюю дорожную ситуацию с ограничениями, которые введены на улице Малиновского. С 4 января здесь был закрыт аварийный путепровод.