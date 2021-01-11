Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Туве с начала 2021 года зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на данные комиссии по установлению причины смертности и обеспечения статистического учёта.

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Скончались две женщины и трое мужчин в возрасте от 58 до 76 лет. Как отмечается, все они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у двоих выявлен сахарный диабет, у троих — заболевания бронхолегочной системы.

«За весь период от COVID-19 в республике умерло 179 человек: в мае — 2, июне — 36, июле — 34, августе — 23, сентябре — 11, октябре — 28, ноябре — 37, декабре — 8. Средний возраст умерших составил 65,1 лет», — отметили в Минздраве.