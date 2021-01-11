Москва, , 09:06 — REGNUM Станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии метро Москвы закроется 11 января. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

На станции будут проводиться технические работы. Она не будет доступна для пассажиров с 10:00 до 15:00 11 января, а также 18 января с 12:00 до 17:00.

Жителям района Братеево, в котором расположена станция, предлагается на время закрытия пользоваться автобусными маршрутами до станций зелёной и салатовой веток подземки.