Пермь, , 09:05 — REGNUM В Перми за период 2018—2020 годов произошло заметное снижение наблюдаемой численности животных без владельцев. Число бездомных собак сократилось на 21%, или около 900 особей, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая численность безнадзорных собак на территории города в осенне-зимний период находится в пределах 3,4 тысяч особей. Снижение чиновники объясняют изменениями в системе обращения с животными без владельцев, которые начали действовать в последние годы.

Согласно данным Бюро охраны природы, 83% всех встреченных в муниципалитете собак — уличного происхождения. Доля стерилизованных животных увеличилась с 33% в 2019 году до 48% в 2020 году.