Ульяновск, , 09:02 — REGNUM В Ульяновской области продолжается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии коронавируса. Особое внимание сделано на проверке торговых центров, в том числе в части их посещения несовершеннолетними, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Во время новогодних праздников межведомственные группы провели серию рейдов по торговым объектам и местам общественного питания. Проверяются наличие масок и перчаток у покупателей, при их отсутствии выдаются средства индивидуальной защиты. Также проводятся профилактические беседы.

Руководитель аппарата детского омбудсмена Ульяновской области Артур Сирачёв отмечает, что одним из важных решений, принятых в пандемию коронавируса, является запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. По его словам, при выявлении таких детей их отправляют домой.

Председатель совета директоров региональной Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов заверяет, что представители малого и среднего бизнеса стали более ответственно относиться к обеспечению безопасности клиентов и сотрудников.

Напомним, в Ульяновской области действует перчаточно-масочный режим для посетителей магазинов, запрещено проведение массовых мероприятий на предприятиях общественного питания, деятельность ночных заведений ограничена до 22:00 часов.

Отметим, что на 10 января в Ульяновской области официально подтверждено 38 880 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 246. Выздоровели 35 427 человек, умерли 474 пациента с коронавирусом.