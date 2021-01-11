Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM Четвертый ежегодный саммит One Planet («Одна планета»), который посвящен вопросам защиты биоразнообразия Земли и ее климата, начнется под председательством Франции 11 января в формате видеоконференции. Об этом 11 января сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

Уточняется, что саммит организован президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем Антониу Гутерришем и главой группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

Также указывается, что на мероприятии основное внимание будет уделено биоразнообразию для мобилизации обязательств по защите экосистем и установления связей, а также здоровью человека. Саммит будет проходить под лозунгом «Действуем вместе ради природы!».

«Пандемия COVID-19 стала ярким напоминанием о важности природы для нашей повседневной жизни и экономики. Биоразнообразие представляет собой природный капитал мира, однако его эксплуатация, загрязнение и изменение климата наносят необратимый ущерб экосистемам», — также говорится в пресс-релизе ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что принц Уэльский Чарльз намерен призвать участников саммита One Planet в течение города инвестировать в экологию $10 млрд.