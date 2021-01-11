Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:58 — REGNUM В Кемеровской области с угольной компании взыскана компенсация морального вреда родственникам мужчины, погибшего в результате дорожно — транспортного происшествия. Деньги были выплачены только после запрета на регистрацию транспортных средств организации, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФССП России.

«В Новокузнецке судебные приставы взыскали по 100 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу двух родственников гражданина, погибшего в результате ДТП. Мужчина являлся им родным братом, — уточнили в ведомстве. — Водитель угольной компании, управляя автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом, наехал на мужчину. В результате аварии мужчине были причинены множественные травмы, повлекшие за собой скоропостижную смерть».

Родственники погибшего обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с предприятия. Их требования были удовлетворены.