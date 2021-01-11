Новосибирск, , 08:49 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 140 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 65 лет, 78 лет, 79 лет и женщины в возрасте 58 лет, 67 лет и 69 лет. Всего в регионе умерли 1 055 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находится 171 человек, на ИВЛ — 23 пациента».

Всего в регионе выявлено 29 476 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1693 детей; 25 923 пациента выписаны с выздоровлением (+189 за сутки).