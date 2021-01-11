Джакарта, , 08:49 — REGNUM В вооруженных силах Индонезии заявили об использовании дистанционно управляемых подводных аппаратов (ROV) для поиска чёрного ящика разбившегося самолета Boeing 737−500, сообщает Antara.

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Контр-адмирал вооруженных сил Индонезии Абдул Рашид надеется, что использование дистанционно управляемых аппаратов поможет в поисках чёрного ящика.

Репортер индонезийского издания проследил за процессом опускания аппарата в воду и сообщил об устройстве, похожем на двигатель генератора, оснащенного камерой и датчиками. Управление устройством осуществляется с помощью длинного кабеля, позволяющего контролировать его работу под водой.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета Sriwijaya Air SJ-182, следовавшего по маршруту Джакарта — Понтианак.

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