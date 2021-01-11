Грозный, , 08:47 — REGNUM В Чечне сегодня, 11 января, вновь начнут принимать детей детские дошкольные образовательные учреждения. Работа детских садов в штатном режиме разрешена по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора. По словам главы ведомства, все сотрудники детских образовательных учреждений и родители обязаны строго соблюдать рекомендации санитарного ведомства.

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"С учётом особенностей, возникших вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, в период осуществления воспитательно-образовательного процесса как для работников образовательных организаций, так и для родителей воспитанников обязательно соблюдение требований Роспотребнадзора», — приводит слова председателя комитета по дошкольному образованию Асланбека Джунаидова ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, ранее работа детских садов в Чечне была приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции. Была организована работа лишь дежурных групп.