Ханты-Мансийск, , 08:41 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 158 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 11 января: Сургут — 43 случая; Нефтеюганский район — 20; Урай — 16; Нижневартовск и Сургутский район — по 13; Нефтеюганск и Мегион — по 12; Ханты-Мансийск, Нягань и Югорск — по 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 11 января 43 510 случаев. Излечились 39 811 человек, 585 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 11 января — 0,87.