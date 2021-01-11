Париж, , 08:41 — REGNUM Британский аукционный дом Sotheby's объявил о продаже ключа от комнаты в поместье Лонгвуд-Хаус на острове Святой Елены, где пребывал в ссылке и умер император Франции Наполеон I. Об это в понедельник, 11 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, после кончины Наполеона в 1821 года шотландский военный Чарльз Ричард Фокс увез 13-сантиметровый ключ на родину, чтобы показать его своей семье, которая и хранила реликвию до настоящего времени.

Один из специалистов аукционного дома Дэвид Макдональд заявил, что, «несмотря на то что мы часто видим объекты, связанные с Наполеоном», «в этом ключе есть кое-что особенное, поскольку он открывает место, где он был заточен, комнату, где он умер».