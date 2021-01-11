Москва, , 08:39 — REGNUM Москва традиционно возглавила перечень российских городов, в которые куплено больше всего авиабилетов на январь 2021 года. Об итогах соответствующего исследования сервиса OneTwoTrip сообщает 11 января RT.

На втором месте среди популярных направлений для авиапутешествий находится Санкт-Петербург. Город Сочи занял третье место. Количество купленных туда билетов выросло почти вдвое относительно прошлого года.

В десятку самых популярных маршрутов вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

Самыми востребованными железнодорожными направлениями также стали Москва и Санкт-Петербург. Далее идут Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.