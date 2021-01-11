Самара, , 08:39 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам городов взять на особый контроль работу по расчистке улиц от снега. Об этом 10 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что погодные условия по области остаются непростыми. За сутки в некоторых районах региона выпало до 77% месячной нормы осадков. В связи с этим, Азаров провел совещание с руководителями муниципалитетов, руководством ГУ МЧС РФ по региону, а также министерства транспорта и автомобильных дорог области, на котором поручил главам городов приложить максимальные усилия для уборки территорий.

Помимо этого, руководству минтранспорта региона была поставлена задача очистить трассы регионального значения, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, подъезды к социальным учреждениям.

Азаров подчеркнул важность расчистки дворов от снега и надели, крыш, подъездов спецтехники к мусорным контейнерам. Он также отметил необходимость своевременного вывоза мусора. Главам городов было поручено взять эту работу под личную ответственность, провести муниципальные штабы, на которых необходимо выработать четкий план работ по ликвидации последствий снегопада.

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