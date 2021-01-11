Карпинск, Свердловская область, , 08:31 — REGNUM В Карпинске Свердловской области житель Краснотурьинска осуждён за нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека. Он сбил пешехода на нерегулируемом переходе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 1993—2005 годах этот гражданин возглавлял ГИБДД Краснотурьинска. А утром 7 сентября 2019 года, как считают следователи, допустил наезд на человека. Пешеход скончался на месте.

Подсудимый признал вину частично. Суд назначил ему 2 года и 8 месяцев в колонии-поселении. Также он должен уплатить вдове погибшего компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Правда, приговор пока не вступил в силу.