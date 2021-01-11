Москва, , 08:27 — REGNUM Зарегистрированные в России антикоронавирусные вакцины эффективны против «британского» штамма SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января в эфире телеканала «Россия-1».

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Она отметила, что новый вариант вируса выявляют существующие в России ПЦР-тесты.

«И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — подчеркнула Попова.

Первого носителя этого штамма выявили в РФ ещё в конце 2020 года. Вирус нашли у российского гражданина, прибывшего из Британии. Этот человек хорошо себя чувствовал, симптомов COVID-19 у него не было.

Отличие нового варианта вируса в том, что он более заразен. Один носитель может передать его большему числу людей, пояснила глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении нового типа коронавируса в Великобритании заявили в декабре 2020 года. Премьер-министр Борис Джонсон 19 декабря объявил о том, что специалисты считают штамм на 70% более заразным.