Черкесск, , 08:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь сели за парты школьники. Третья учебная четверть будет проходить в очном режиме. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Возобновили свою работу в штатном формате и детские сады.

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"С 11 января дошкольные и общеобразовательные организации, а также организации дополнительного образования, возобновляют работу в очном режиме», — говорится в сообщении штаба.

Что касается других образовательных учреждений, то вузы пока оставили на дистанционном обучении, а колледжи возвратятся к работе «относительно своих каникулярных графиков».

Напомним, школы, вузы и колледжи Карачаево-Черкесии из-за сложной ситуации с коронавирусом работали в дистанционном формате всю вторую четверть. Очно учились лишь учащиеся начальных классов, а также 9-х‑ и 11-х классов.

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