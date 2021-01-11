Южно-Сахалинск, , 08:24 — REGNUM На Сахалине и Курилах с начала нового 2021 года выявили уже 1404 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 136 человек (днём ранее — у 139), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при правительстве области.

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За последние 24 часа был выписан с выздоровлением 41 человек. За новогодние выходные справились с болезнью 958 жителей Сахалина, за весь период пандемии — 14 278.

Всего в островном регионе заражение коронавирусом было лабораторно подтверждено у 17 290 человек. С начала 2021 года от COVID-19 скончался ещё один пациент, всего умерших — 18. Проходят лечение в стационарах и на дому почти три тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья намерены увеличить количество прививочных пунктов от коронавируса.

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