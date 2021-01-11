Пермь, , 08:22 — REGNUM В Пермском крае на неделе (с 11 по 17 января) синоптики прогнозируют аномально холодный период. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, ожидается, что температура воздуха понизится до минус 35 градусов по Цельсию.

По данным ученых, средняя температура воздуха ожидается на 6 °C ниже нормы. Количество осадков на большей части края будет меньше нормы примерно в два раза.

В первой половине недели на погоду окажут влияние последствия арктического антициклона, а во второй — циклон с Аральского моря.

Ожидается, что утром 13 января по северу края столбик термометра упадет до — 30 °C. В ночь на 14 января вероятно достижение отметки — 30 °C на большей части края и в Перми, по северу края температура понизится до — 35 °C.

Во второй половине недели (15 января) на юге вероятен сильный снегопад и кратковременное потепление (до — 15°С). На севере края сохранится малооблачная и морозная погода.