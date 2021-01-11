Джакарта, , 08:22 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин выразил глубокое сожаление по поводу бедствий, произошедших в стране за последнее время, сообщает Kompas.

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Вице-президент выразил соболезнования в связи с крушением самолета Sriwijaya Air SJ-182, следовавшего по маршруту Джакарта — Понтианак, и оползней в провинции Западная Ява.

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с этими трагедиями. Надеюсь, души погибших найдут лучшее место, а оставшимся семьям будет дана сила и терпение», — заявил Мааруф Амин в видеообращении.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что самолет Sriwijaya Air SJ-182 потерял связь через 4 минуты после вылета из аэропорта Сукарно-Хатта. Самолет вылетел в 14:36 по местному времени. В водах вблизи Джакарты были найдены фрагменты фюзеляжа самолета и останки пассажиров.

Местоположение «чёрного ящика» самолета также известно. Его обнаружили на глубине 17−20 метров.

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