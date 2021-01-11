Владивосток, , 08:21 — REGNUM Количество пунктов вакцинации от COVID-19 на территории Приморского края будет увеличено. Об этом 11 января сообщается на сайте регионального правительства.

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«Сейчас прорабатываем вопрос об увеличении количества прививочных пунктов, чтобы охватить как можно больше населения», — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Приморского края Анастасии Худченко.

Также она добавила, что, по ее мнению, данные меры позволят региону в конце марта-апреле вернуться к нормальной жизни.

Кроме того, зампред правительства региона рассказала, что в Приморье поступили две вакцины — «Эпиваккорона» и «Гаммковидвак», и последней могут прививаться люди старше 65 лет. При этом в первую очередь вакцинацию проходят медицинские и социальные работники.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Приморье выявлено в общей сложности 31 849 носителей коронавирусной инфекции.