Москва, , 08:19 — REGNUM В феврале у жителей России будет короткая рабочая неделя. Она продлится с 24 по 26 февраля.

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Однако до этого гражданам придётся отработать сразу шесть дней подряд — с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2021 году приходится на вторник.

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Согласно подготовленному Минтрудом России календарю, после шестидневной рабочей недели жители России будут отдыхать три дня подряд. Выходными помимо воскресенья, 21 февраля, будут 22 февраля (понедельник) и 23 февраля (вторник).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно утверждённому правительством России календарю праздников на 2021 год, 22 февраля, 5 ноября и 31 декабря объявлены в России дополнительными выходными днями.

Выходные и нерабочие праздничные дни решено перенести в целях их рационального использования, пояснили в правительстве. С субботы 2 января выходной перенесли на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря и с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля. Кроме того, более двух выходных подряд будет в январе, марте, мае и июне.