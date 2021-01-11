Пермь, , 08:06 — REGNUM Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» объявило два аукциона на ремонт трассы М-7 «Волга» в Пермском крае, сообщает rifey.ru.

Начальная стоимость аукциона, согласно документации которого должны отремонтировать участок федеральной дороги с 477-го по 509-й километр, составила 1,33 млрд рублей. До 1 сентября 2021 года на данном отрезке трассы появится четырёхполосная дорога.

На ремонт второго участка трассы с 371-го по 378-й километр готовы выделить 948 млн рублей. До 1 декабря 2021 года подрядчик заменит дорожное полотно, организует водоотведение, благоустроит тротуары, сделает барьерные ограждения, установит дорожные знаки и остановочные павильоны.

Итоги торгов подведут до 18 января 2021 года. Ранее аукционы на ремонт трассы не состоялись из-за жалобы потенциальных подрядчиков.