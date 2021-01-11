Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. 10 января прирост составил 148 новых носителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 27 552.

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Из них выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 24 794 человек, в том числе 137 за последние сутки. В госпиталях находятся 1229 пациентов. 46 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято — 1229, свободно — 904 койки. Занятость коечного фонда составляет 57,6%. Амбулаторное лечение проходят 906 пациентов с COVID-19, наблюдается 2489 человек», — добавили в штабе.

За сутки зафиксировано ещё три летальных случая от COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 623 человека.

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