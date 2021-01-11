Буэнос-Айрес, , 08:03 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 7,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 7808 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 722 217.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 144 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 44 495.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 511 750 человек вылечились от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 13 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.