Москва, , 08:01 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попал в ТОП-10 губернаторов новой волны. Список был представлен в совместном докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Всеросийского центра зучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Института социального маркетинга (ИНСОМАР) «Губернаторы новой волны» общественное мнение и лучшие практики». Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны, они — близки к людям, реально решают проблемы и являются эффективными управленцами. Эксперты ЭИСИ проанализировали ключевые качества и управленческие решения Антона Алиханова, которые характеризуют его как губернатора новой волны.

По результатам опроса ВЦИОМ67% жителей Калининградской области считают, что Антон Алиханов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует — 25%, затруднились ответить — 8%).

Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют его как губернатора новой волны.

Близкие к людям

«Губернатора можно встретить на улице, спокойно подойти задать вопрос, когда он выходит из парикмахерской».

«Общается со всеми на равных. Такой же, как и мы».

«У нас у девочки очень серьезно болел папа. Она молодая, в группе социальной сети написала или позвонила Алиханову. Он помог, устроил его в больницу, вопрос был решен».

«Стильно, скромно одет, нет болтов с брильянтами. Стрижется в обычной парикмахерской. Никогда с ним нет откровенно заметной охраны».

Решают проблемы

«Приезжает в Черняховск, начинает рабочие встречи с проверки выполнения прошлых обещаний».

«…естественно, тот же самый аэропорт, те же самые мосты — это бешеные деньги, огромные деньги. Естественно, без этих денег, без его участия, мы бы не решили, и он бы не решил, то есть он способен, он молодец».

«Создание льгот для перемещения жителей Калининграда. То есть нам подешевле оформить билеты из Калининграда в другие города России».

«В поселок (Железнодорожный), когда заезжаешь, ты видишь исторические здания, очень красивые. Это человек [губернатор], значит, пришел, увидел и сделал. И жители поселка, они просто видят это, и конечно благодарны».

«Ведь была его инициатива почистить водоемы в Калининграде, она реально произошла. Даже к этому не только они почистили, но и домики для уток, для птиц построили».

«В районе Верхнего озера, собирались строить высотный дом, а там зона историческая. Под напором общественного мнения, пообщавшись с людьми, приходя к ним на встречи, изменил мнение, вызывал туда всех депутатов, поменял решение, и дом там не построили».

«Мы видим, что он в Черняховск приехал, там фонд капремонта ремонтирует фасады, приезжает губернатор и ему говорят — ой спасибо, что отремонтировали».

Эффективные управленцы

«Если ставится задача, то она выполняется: строительство домов, дорог».

«Изменения идут, город преображается, становится краше. Привлекаются средства, инвестиции».

«…променад в Светлогорске. Могу сказать про набережную в Советске, про строительство Музея мирового океана, объекты к чемпионату мира, набережные наши».

«Я бы могла даже поставить пятёрку. Город преобразился, расцвёл, и так продолжает преобразовываться».

«Он все-таки болеет за регион. Те подвижки, которые у нас сейчас есть, говорят об этом. Он и себя пытается показать, а тот человек, который пытается себя показать, естественно, он все делает не только для себя, но и на благо общества».

Лучшие практики управления

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, которые демонстрируют основные характеристики Антона Алиханова как губернатора новой волны.

«Управленческая политика Антона Алиханова сочетает в себе внимание как к инфраструктурным проектам и инициативам (например, дотирование наиболее успешных муниципалитетов), так и активную социальную политику — к примеру «продуктовые карточки» для безработных граждан. Кроме того, можно отметить инициативы, направленные на поддержку бизнеса, среди которых — субсидирование предпринимателей из наиболее пострадавших за время пандемии сфер», — рассказала журналистам директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Характеристика ГНВ Наименование практики Описание практики Близкие к людям Механизм «продуктовых карт» для безработных Ими могут воспользоваться жители региона, потерявшие работу в связи с коронавирусом. Денежные средства будут поступать на специальный социальный счет, и расходовать их можно исключительно на приобретение продуктов питания. Решают проблемы Меры поддержки наиболее пострадавших сфер Появление двух новых субсидий для предпринимателей: представителям ивент-индустрии (до 200 тыс. руб., из которых на выплату зарплат можно потратить до 50 тыс. руб. и до 150 тыс. руб. — на расчеты с контрагентами) и кинотеатрам (в зависимости от числа сотрудников). Эффективные управленцы Увеличение дотаций муниципалитетам Антон Алиханов поручил профильным министерствам увеличить дотации для успешно развивающихся муниципалитетов до 100 млн рублей, т. е. в 5 раз. В настоящее время 20 млн рублей распределяется между пятью муниципалитетами, добившихся самых высоких показателей по итогам года. Кроме этого, губернатор предложил региональным Минфину и Минэкономразвития и торговли рассмотреть возможность передачи в муниципалитеты части федеральных премий области за те же показатели в случае их поступления (от 30% до 50%). Также Антон Алиханов предложил определенный процент из премиальных средств для городских округов выделить под вознаграждение для отличившихся сотрудников местных администраций.

Справка:

Антон Алиханов, губернатор Калининградской областиродился 17 сентября 1986 года.

Имеет два высших образования. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. В 2012 году в Российском экономическом университете им. Плеханова защитил диссертацию на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании».

С 2010 года работал в Министерстве юстиции РФ. Занимал должность ведущего советника.

С 2013 по 2015 год — в Министерстве промышленности и торговли РФ. Был заместителем директора и директором Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

В августе 2015 года вошел в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

В 2015 году был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области.

В 2016 году назначен врио председателя правительства Калининградской области.

6 октября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

10 сентября 2017 года избран губернатором Калининградской области.

Мнения экспертов

«Когда-то Антон Алиханов был самым молодым руководителем региона не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в стране. Молодых руководителей в СЗФО сейчас уже достаточно, но, наверное, именно Антон Алиханов олицетворяет образ «губернатор новой волны».

С самого начала он в своей ежедневной деятельности начал использовать современные медиа, выходя на контакт с жителями Калининградской области в тех мессенджерах, которыми они привыкли пользоваться. Губернатор оказался одним из них. Такой же, как и многие, находящийся здесь и сейчас.

Для Алиханова характерно быстрое принятие сложных решений. Актуальных примеров его эффективности достаточно много: был замах на новые крупные проекты в области энергетики, вопросы исторического прошлого региона, внимание к зеленым зонам в Калининграде, Светлогорске.

Отдельно можно отметить рост финансирования системы здравоохранения. Если в 2016 году эта строчка бюджета составляла около 12 млрд рублей, то в 2020 году уже 23 млрд. Рост почти в два раза», — отмечаетдиректор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Антон Алиханов один из первых по времени назначения руководителей регионов, которых можно отнести к новой волне губернаторов. Прежде всего, он демонстрирует новые подходы к коммуникациям. Общается с людьми напрямую, используя весь потенциал социальных сетей и личных встреч. Он открыт и доступен для жителей региона. Думаю, для бывшего кадрового чиновника такая трансформация далась нелегко. При этом, он эффективный и жесткий руководитель, не боится проблем», — отмечает политический консультант Владимир Лубянко.